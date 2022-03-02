Баранец: ВСУ намеренно подводят свою бронетехнику к детским садам и больницам

Вооруженные силы России, согласно требованию Минобороны, в ходе спецоперации на Украине не производят выстрелов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры, в отличии от бойцов ВСУ. Об этом заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец.

В эфире телеканала «360» он отметил, что российские военные не имеют права допустить, чтобы хоть одна пуля попала по гражданскому объекту, однако украинские войска, напротив, совершенно не беспокоятся по этому поводу. Военный обозреватель «КП» раскрыл неудобную правду о действиях ВСУ, которые прикрываются детскими садами, школами и больницами.

«Мы, конечно, не можем не говорить о том, что Вооруженные силы Украины действуют в этих населенных пунктах таким образом, когда их тяжелая бронетехника прижимается к детским садам, больницам. Это характерная черта работы ВСУ», — отметил Баранец.

Он также обратил внимание, что при отступлении подразделения украинской армии и бойцы националистических формирований намеренно занимаются разрушениями занятых ими ранее населенных пунктов. По его словам, это является ярким свидетельством истинного отношения киевского режима к украинскому народу.

«Уходя, украинские вояки пытаются сравнять с землей населенные пункты, в которых они еще недавно заседали несколько лет. Такой фашистский подход бросается в глаза, и открывается истинное лицо тех вояк, судьба которых становится все более сложной», — заключил военный обозреватель «КП».

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации ВС РФ на Украине 24 февраля. Москва будет добиваться демилитаризации и денацификации страны.