Оговорка Байдена показала реальное отношение американцев к Украине

Американцы, считающие себя «сияющим храмом свободы на высоком холме» не утруждаются тем, чтобы отличать украинцев от иранцев, тем более, что для Вашингтона Украина вообще больше не представляет интереса, так как считается отработанным материалом.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказали политолог Юрий Светов и эксперт-американист Юрий Рогулев, комментируя выступление президента США Джо Байдена перед конгрессом, в котором он оговорился и назвал украинцев иранцами.

Напомним, американский лидер, обращаясь к конгрессу США с речью «О положении страны» заявил:

«(Президент РФ Владимир) Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев».

Также Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки в условиях проводящейся Россией военной спецоперации продолжают поддерживать Украину, но войска, которые Вашингтон направляет в Европу предназначены не для того, чтобы воевать за Украину, а для защиты союзников США по НАТО.

По мнению политолога Юрия Светова, американцам, уверенным в том, что они представляют собой «сияющий храм свободы на высоком холме», и которые озабочены только «счастьем и процветанием всего мира» и вколачиванием этого убеждения в головы жителей других стран при помощи бомбежек, просто недосуг отвлекаться на такие мелочи как иранцы и украинцы.

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

При этом, добавил Светов, оговорка Байдена указывает и на серьезную внутреннюю озабоченность американских властей.

«Их не Украина сейчас волнует – это отработанный материал. У них проблема – это Китай, а также Иран. Когда _президент Украины Владимир) Зеленский заявил, что Украина хочет вернуть себе ядерный статус, то для США, поддерживающих Киев, стало очевидно: все, что было сделано против Ирана и Северной Кореи – санкции, подавления – все нивелируется», — объяснил политолог.

В то же время глава Фонда изучения США имени Рузвельта МГУ Юрий Рогулев, комментируя слова Байдена, напомнил, что американские президенты достаточно часто позволяют себе оговорки. Это связано не только с личной небрежностью высокопоставленных американских политиков, но и с общим высокомерием жителей Соединенных Штатов по отношению ко всему остальному миру.

wikipedia.org / Public Domain

«В этом высказывании Байдена я вижу не только проблему человека в возрасте. Эта проблема и раньше была характерна для него – Байден один из тех американских политиков, которые довольно часто допускали небрежности и ляпы в своих выступлениях. Мы все прекрасно помним ляпы президента Джорджа Буша-младшего. Его высказывания даже опубликовали в специальную книгу «Бушизмы»», — отметил американист.

По его словам, подобное поведение является следствием небрежности, поверхностности и провинциальности американцев, которые в сочетании с американским высокомерием и приводят к таким результатам.