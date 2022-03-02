Российские паралимпийцы выступят на Играх в Пекине под флагом МПК

Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в Паралимпиаде в Пекине. Такое решение принял Международный паралимпийский комитет.

Пресс-служба МПК 2 марта сообщила, что организация допускает российских и белорусских спортсменов до участия в соревнованиях. Однако выступать на Играх они будут под флагом Международного паралимпийского комитета, то есть как нейтральные спортсмены.

Паралимпиада начнется в Пекине 4 марта и продлится до 13 марта. В программе Игр соревнования по биатлону, горнолыжному спорту, керлингу на колясках и другим видам. Всего будет разыграно 78 комплектов медалей.