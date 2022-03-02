Визовый центр Италии в России объявил о начале приема документов на туристические визы

Итальянский визовый центр в России начал с 1 марта снова принимать документы для оформления туристических виз. Об этом сообщается на сайте организации.

Россияне могут подать документы в нескольких региональных офисах VMS Italy, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и Архангельске. Кроме того, оформление визы стало доступно у оператора при консульстве Италии Almaviva, чьи центры расположены в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Казани, Новосибирске и Самаре.

Ранее власти Италии закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. В Ростуризме рекомендовали воздержаться от путешествий в те страны, которые ввели санкции в отношении России из-за риска не вернуться вовремя и безопасно обратно.