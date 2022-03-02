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Ростовская область приняла более 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Общество
Ростовская область приняла более 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Ростовская область получила свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на территорию региона.

Согласно последним данным, в 95 пунктах временного размещения сейчас размещены более 6,3 тыс. беженцев. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Ростовской области.

«Всего на склады единого центра гуманитарной помощи Ростовской области поступило свыше 600 тонн гуманитарной помощи для дальнейшего распределения в пункты временного размещения», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР 21 февраля. А 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации России на Украине в поддержку жителей Донбасса. Президент назвал спецоперацию вынужденной мерой и заявил, что мирное население республик необходимо освободить от многолетней агрессии киевского режима.

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