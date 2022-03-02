Ростовская область приняла более 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса

Ростовская область получила свыше 600 тонн гуманитарной помощи для беженцев из Донецкой и Луганской народных республик, прибывших на территорию региона.

Согласно последним данным, в 95 пунктах временного размещения сейчас размещены более 6,3 тыс. беженцев. Об этом рассказали в пресс-службе МЧС России по Ростовской области.

«Всего на склады единого центра гуманитарной помощи Ростовской области поступило свыше 600 тонн гуманитарной помощи для дальнейшего распределения в пункты временного размещения», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Президент России Владимир Путин подписал указы о признании независимости ЛНР и ДНР 21 февраля. А 24 февраля глава государства объявил о начале спецоперации России на Украине в поддержку жителей Донбасса. Президент назвал спецоперацию вынужденной мерой и заявил, что мирное население республик необходимо освободить от многолетней агрессии киевского режима.