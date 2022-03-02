Юрслужба Пригожина подготовила заявление в СК против главредов либеральных СМИ

Ряд либеральных СМИ развернул против России настоящую информационную войну, в связи с чем юридическая служба бизнесмена Евгения Пригожина требует привлечь провокаторов к ответственности.

Как сообщают в компании «Конкорд», предприниматель уже поручил юристам подготовить заявление на имя главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении ведущих передач и главных редакторов «Новой газеты», «Эха Москвы» и телеканала «Дождь» (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

«Настало время назвать все своими именами и привлечь виновных к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В компании подчеркивают, что вышеуказанные масс-медиа открыто ведут информационную войну против России, ее народа и армии. Распространяя недостоверную информацию и приглашая в эфир украинских провокаторов, они пытаются вызвать панику у населения РФ. Юристы «Конкорда» считают, что деятельность журналистов содержит в себе состав преступлений по статье 275 УК РФ «Государственная измена», а также статье 282 УК РФ «Разжигание ненависти».