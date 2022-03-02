Московские учителя обсудили ситуацию на Украине с Марией Захаровой

Департамент образования и науки Москвы организовал встречу учителей с представителем МИД России Марией Захаровой.

Участники мероприятия обсудили сложившуюся ситуацию на Украине с точки зрения всех норм международного права. Захарова также ответила на вопросы, интересующие педагогов. На встречу были приглашены учителя истории и обществознания.

«В связи с происходящими событиями в Украине московские школы и учителя не могут остаться в стороне, ведь ребята все чаще обращаются к учителям с многочисленными вопросами об истории отношений между нашими государствами и причинах сложившейся ситуации. На встрече обсуждали возможные подходы к проведению уроков, посвященных этой теме», — передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. У педагогов была возможность вести аудио- и видеозапись. Об этом в начале встречи с учителями сказала сама Захарова.

Ранее президент РФ Владимир Путин принял решение начать вынужденную спецоперацию на Украине. Российский лидер намерен защитить мирное население Донбасса.