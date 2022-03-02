Путин по телефону с Токаевым обсудил сложившуюся на фоне спецоперации РФ обстановку

Глава российского государства Владимир Путин рассмотрел с казахстанским президентом Касым-Жомартом Токаевым вопросы, связанные с освободительной спецоперацией на Украине. Соответствующее заявление сделала пресс-служба Кремля.

По данным Кремля, речь также шла об усилении связи между Россией и Казахстаном.

«Обсуждена ситуация в контексте проводимой Россией специальной военной операции по защите гражданского населения Донбасса, а также вопросы дальнейшего укрепления российско-казахстанского стратегического партнерства и сотрудничества в различных областях», — сказано в заявлении.

Ранее телеканал «360» писал, что Нур-Султан готов предоставить площадку для переговоров России и Украины для урегулирования ситуации. Об этом заявили в МИД Казахстана.