Бастрыкин заявил о готовности СК пресекать поток фейков о военной спецоперации на Украине

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что ведомство будет пресекать распространение фейков о военной спецоперации на Украине, используя уголовно-правовые инструменты.

Такая информация появилась на сайте подмосковного главка Следственного комитета России. Бастрыкин заявил о подобных мерах на оперативном видеосовещании, посвященном вопросам организации работы территориальных следственных органов в условиях проведения этой операции.

Руководитель СК РФ распорядился создать в территориальных СУ Следственного комитета России межведомственные следственно-оперативные группы для того, чтобы немедленно реагировать на происшествия в связи с событиями на Украине. Члены групп будут пресекать экстремистские и террористические проявления, несогласованные протестные акции и провокации, а также иные действия, направленные на дестабилизацию обстановки в РФ.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор указал на массовый характер фейков о спецоперации РФ в Донбассе.