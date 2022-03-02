Джонсон и Зеленский считают, что введение новых санкций против России необходимо

Россия может столкнуться с новыми ограничениями на фоне проведения на территории Украины спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделали премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и украинский президент Владимир Зеленский.

Стоит отметить, что российские военнослужащие не наносят никаких ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Мирному населению братского государства ничего не угрожает, подчеркнули в ведомстве.

Ранее телеканал «360» писал, что европейские страны должны отказаться от российских нефти и газа, несмотря на болезненность подобных мер. Об этом заявил Джонсон.