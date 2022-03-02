Южная Корея решила перенести свое посольство на Украине в «безопасное место»

Сеул переносит свое диппредставительство на территории Украины из Киева в другое место. Об этом рассказали во внешнеполитическом ведомстве Республики Корея.

По данным министерства, это делается в целях безопасности работников полпредства на фоне спецоперации России по защите Донецкой и Луганской народных республик.

«Все сотрудники, включая посла, а также шесть южнокорейских граждан переедут из Киева в другое безопасное место из-за сложностей в работе посольства и обеспечения безопасности дипломатов», — указали в заявлении ведомства.

Ранее телеканал «360» писал, что российско-украинские переговоры являются окончательным способом разрешения нынешнего кризиса. Соответствующим мнением поделился постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь.