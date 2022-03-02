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Колташов рассказал, как удар по патентной системе избавит Россию от запретов Запада

Россия
Колташов рассказал, как удар по патентной системе избавит Россию от запретов Запада

Уход американской корпорации Apple с российского рынка, о котором стало известно утром 2 марта, обернется плюсом для экономики РФ, так как освобождаются ниши, которые могут занять отечественные производители.

Такое мнение, комментируя ситуацию, высказал экономист Василий Колташов, слова которого приводит Федеральное агентство новостей.

Напомним, утром 2 марта в России не открылись брендовые магазины Apple, а другие розничные магазины техники взвинтили цены на продукцию данной компании.

Однако, по мнению Василия Колташова, у россиян нет поводов для беспокойства, если только они не относятся к тем, кто не может жить без этих гаджетов.

«Людям, которые не могут без техники Apple, нужно бежать за ней. Срочно бежать в США, жить там и спать в обнимку с этой продукцией. Вот и все. Другого рецепта для них нет», — иронично отметил эксперт.

А для всего остального российского общества появились новые возможности. Сейчас, по словам Колташова, в России необходимо сделать так, чтобы освободившаяся доля рынка была занята, а вся система перестроилась с учетом происходящих событий.

«В том числе нам нужно думать, как избавляться от Microsoft, от всех американских сервисов в интернете. Нам нужно многое сделать и, по сути, освобождаются ниши в рынке, которые сейчас создают определенный стресс, переживания. Я понимаю людей, которые уже готовы океан переплыть, лишь бы им целовать свой Apple, но, простите, для экономики это хорошо», — добавил эксперт.

Колташов рассказал, как удар по патентной системе избавит Россию от запретов Запада
Федеральное агентство новостей  / Степан Яцко

Но ситуация, по его словам, имеет определенные плюсы. Российские производители получили возможность внедрить собственное программное обеспечение. И об этом сейчас важно подумать заранее, чтобы спасти смартфоны россиян, если их начнут блокировать из-за рубежа.

В России не должно остаться никакого американского или западного программного обеспечения. И Россия должна начать бить по патентной системе Запада.

«Думаю, что те санкции финансовые, которые применены, они уже позволяют освободить американскую интеллектуальную собственность и сказать, что «да, мы понимаем, что вам это наносит ущерб только на первом этапе в 10 триллионов долларов, но мы освобождаем всю американскую и британскую и часть европейских стран — их интеллектуальную собственность, а может, и всех, ведь они слишком дерзко себя ведут и это отныне становится такой же бесплатной вещью, как кириллица и латиница»», — объяснил Колташов.

Таким образом, все кто захочет, смогут копировать, взламывать, производить и размещать в интернете все, что им нужно, а Россия станет классической зоной свободной торговли, отменив все установленные Западом на ее территории идиотские запреты, которые теперь так оплакивают, заключил эксперт.

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