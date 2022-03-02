Кулеба заявил о готовности к переговорам с Россией без принятия Киевом ультиматумов

Киев готов ко второму раунду переговоров с Москвой на фоне операции России по защите Донецкой и Луганской народных республик. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Однако, по словам главы внешнеполитического ведомства, украинская сторона не хочет принимать российские ультиматумы.

Стоит также отметить, что украинские представители в переговорах с Россией с 1 марта перестали выходить на связь с организаторами диалога. Об этом рассказали в Белоруссии, которую стороны выбрали местом для проведения встреч.

Ранее телеканал «360» писал, что российско-украинские переговоры являются окончательным способом разрешения нынешнего кризиса. Соответствующим мнением поделился постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь.