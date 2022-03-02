Политолог Михайлов: жители Одессы уже ждут российских освободителей

Одесситы рассчитывают в скором времени освободиться от националистических элит у власти, потому ждут прихода российских военных, заявил политолог Евгений Михайлов.

В эфире телеканала «360» эксперт подчеркнул, что местные патриотические силы уже вступают в противостояние с региональной властью.

«Судя по всему, Одесса перейдет под контроль наименее бескровно по сравнению с другими городами. Думаю, местные патриотические силы уже вступают в определенное противостояние с региональной властью и готовятся, чтобы российские войска пришли и освободили», — рассказал Михайлов.

Он также высоко оценил профессионализм российских военных, участвующих в спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. По словам аналитика, ВС РФ делом подтвердили, что уничтожают только военные объекты, акцентируя внимание на безопасности гражданских.