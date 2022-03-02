Газовая паника. Энергетик назвал причину стремительного роста цен на газ в Европе

Цена на газ в Европе утром 2 марта побила исторический рекорд, достигнув отметки 2 200 долларов за тысячу кубометров. По данным американской биржи ICE Futures, минувшим вечером стоимость топлива была в два раза ниже.

Эксперты связывают столь стремительный рост с напряженной геополитической обстановкой вокруг Украины и быстрым снижением запасов в подземных газовых хранилищах Европы. Есть для этого еще одна весомая причина — информационная война против России, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, профессор Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

Собеседник «Политики Сегодня» убежден, что любые санкционные угрозы, которые высказывает Запад в адрес Москвы, напрямую влияют на энергетический сектор Европы. В частности, нынешнее повышение цен заставило специалистов всерьез спорить о торговом эмбарго в отношении российских энергоресурсов.

«Есть корреспондент Bloomberg, например, который у себя в Twitter пишет, что надо отключать Россию от газа. Такие призывы влияют на трейдеров. Тем более что европейские политики говорят, что ведут тотальную торгово-финансовую войну против России. Это я процитировал вчерашнее заявление министра финансов Франции [Брюно Ле Мэра]», – отметил Митрахович.

ФБА «Экономика сегодня» /

Эксперт в области энергетики объяснил, что трейдеры, слыша со всех сторон о возможном отказе от российских энергоносителей, в панике начинают «взвинчивать» цены на газ и нефть. Чем жестче в дальнейшем будет западная риторика, тем чаще стоимость топлива на европейской бирже будет «пробивать потолок».