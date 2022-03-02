Россияне смогут вернуться из Болгарии с помощью спецрейса «Аэрофлота»

«Аэрофлот» выполнит специальный рейс из Софии. Вылет запланирован на 3 марта, сообщили в пресс-службе компании.

Спецрейс выполняется совместно с авиакомпанией «Россия». Граждане РФ, находящиеся за рубежом, смогут вернуться домой. Сообщается, что вылет состоится в 13:05 по местному времени. Рейс прибудет в Шереметьево в 17:10.

«Воспользоваться перевозкой в Москву могут граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом и имеющие на руках билеты в обе стороны полёта любой российской авиакомпании, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась», — гласит сообщение «Аэрофлота».

Ранее авиакомпания сообщила о планах выполнить рейсы в Канкун и Пунта-Кану для возвращения россиян. Вылеты были назначены на 2,3 и 5 марта.