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Россияне и белорусы отстранены от участия в любых мероприятиях European Athletics

Спорт
/ Обновлено: 02 марта 2022 13:43
Россияне и белорусы отстранены от участия в любых мероприятиях European Athletics

Европейская легкоатлетическая ассоциация запретила российским и белорусским спортсменам выступать на всех международных соревнованиях.

После заседания членов Европейской легкоатлетической ассоциации было принято решение о введении санкций в отношении России и Белоруссии. Спортсмены этих стран были отстранены от всех турниров European Athletics.

По словам президента организации Добромира Карамаринова, мера пресечения была выбрана для обеих стран из-за начала спецоперации России на Украине.

Ближайшие соревнования, на которые должны были поехать российские и белорусские легкоатлеты, – Кубок Европы по метаниям. Он пройдет в Португалии 12 и 13 марта.

#донбасс #легкая атлетика #кубок европы по метаниям
Фильм Солнцепек