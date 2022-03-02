Россияне и белорусы отстранены от участия в любых мероприятиях European Athletics

Европейская легкоатлетическая ассоциация запретила российским и белорусским спортсменам выступать на всех международных соревнованиях.

После заседания членов Европейской легкоатлетической ассоциации было принято решение о введении санкций в отношении России и Белоруссии. Спортсмены этих стран были отстранены от всех турниров European Athletics.

По словам президента организации Добромира Карамаринова, мера пресечения была выбрана для обеих стран из-за начала спецоперации России на Украине.

Ближайшие соревнования, на которые должны были поехать российские и белорусские легкоатлеты, – Кубок Европы по метаниям. Он пройдет в Португалии 12 и 13 марта.