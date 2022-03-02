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Хакеры атаковали ФАН после открытия горячей линии «СТОП НАЦИЗМ»

Общество
Хакеры атаковали ФАН после открытия горячей линии «СТОП НАЦИЗМ»

Федеральное агентство новостей столкнулось с хакерской атакой, возможно, из-за открывшейся горячей линии «СТОП НАЦИЗМ», которая принимает сообщения относительно украинского кризиса.

Медиагруппа «Патриот» и ФАН запустили горячую линию «СТОП НАЦИЗМ» для всех, кому есть что рассказать о случаях дискриминации и нацизма. Операторы за несколько дней работы получили множество сообщений от жителей Украины с рассказами об ужасе, который они испытывали на протяжении восьми лет.

Не исключено, что горячая линия «СТОП НАЦИЗМ», благодаря которой люди узнают всю правду о происходящем на Украине, стала причиной для нападения со стороны хакеров. ФАН уже на протяжении пяти дней подвергается массированной атаке киберпреступников.

Специальная операция началась 24 февраля. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что это вынужденная мера — Киев не оставил иного выбора. Он добавил, что ответственность за кровопролитие лежит на властях соседнего государства.

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Фильм Солнцепек