Le Figaro: заявление Зеленского о вступлении Украины в ЕС носит чисто рекламный характер

Украина сможет вступить в ЕС только после многолетней подготовки и согласования с каждой страной-членом. К такому выводу пришел журналист французского издания Le Figaro Люк Ленуар.

Он уточнил, что единые требования для вступления были выработаны в 1993 году. Среди них есть те, которые современная Украина не удовлетворяет полностью: стабильность институтов, соблюдение верховенства закона, а также стабильное развитие экономики.

«Требования на этом этапе столь многочисленны, что они не позволяют принять даже более благополучную страну, чем Украина», — считает Ленуар.

Также он напомнил, что в Хорватии данный процесс в общей занял десять лет. Заявка на вступление была подана в 2003 году и только в 2013, пройдя через сложную процедуру, она стала членом ЕС.

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Кроме того, Ленуар усомнился в необходимости расширения Евросоюза, поскольку западные страны не заинтересованы в прямом вооруженном конфликт с Россией.

Подводя итог, журналист отметил, что вступление Украины по «ускоренному плану» требует изменение основополагающих договоров организации. Все это требует большое количество времени на согласование между всеми странами-членами.

«До изменения этих условий заявление президента Зеленского носит чисто рекламно-политический характер», — заключил эксперт.

Ранее президент Украина Владимир Зеленский не исключил разрыва дипотношений с Россией. По его словам, соответствующий запрос поступил со стороны украинского внешнеполитического ведомства.