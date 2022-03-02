Умер актер из «Бригады» и отец восьмерых детей Андрей Нагорнов

Актер Андрей Нагорнов скончался в возрасте 56-ти лет. Артист служил в театре «Эрмитаж» и снимался в известных российских проектах.

В «Бригаде» Нагорнов исполнил роль бизнесмена, он также снимался в таких фильмах, как «Антикиллер», «Потерянные», «Дочки-матери», «Дружная семейка». У самого Нагорного при этом осталось восемь детей.О смерти артиста на своей странице в Facebook сообщил его друг актер и телеведущий Евгений Сулес.

«Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов», — написал он.

На данный момент причина смерти знаменитости не установлена. На официальном сайте театра «Эрмитаж» написано, что о дате проведения церемонии прощания и похорон сообщится позднее.