Компания Nord Stream 2 опровергла слухи о своем банкротстве

Представители Nord Stream 2 опровергли сообщения СМИ о начале процедуры банкротства. В компании также заявили, что информировали только о расторжении контрактов с персоналом, передает РИА Новости.

«Мы не подтверждаем сообщения СМИ о том, что компания Nord Stream 2 начала процедуру банкротства», — говорится в сообщении.

В пресс-службе Nord Stream 2 добавили, что меры в виде увольнения 106 сотрудников являются вынужденными из-за санкций со стороны Соединенных Штатов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, что заявления о якобы «смерти» проекта «Северный поток — 2» являются необоснованными, так как это попросту экономическим нецелесообразно.