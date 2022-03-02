«Внешний фактор». Первое обращение Байдена к Конгрессу закончилось угрозами в адрес РФ

Этой ночью президент США Джозеф Байден выступил со своим первым обращением к Конгрессу. Вопреки американским традициям львиная доля ежегодного послания «О положении страны» была посвящена отнюдь не внутренним проблемам государства, а специальной военной операции России на Украине и ее последствиям.

Хозяин Белого дома объявил, что вслед за союзниками Вашингтон закрывает воздушное пространство для всех рейсов из России. Помимо этого, Минюст США создаст специальную рабочую группу для «расследования преступлений российских олигархов».

«Мы отрезаем доступ России к технологиям, что лишит их экономику силы и ослабит армию. Мы объединяем силы с нашими европейскими союзниками, чтобы забрать ваши яхты, ваше элитное жилье, ваши частные самолеты. Мы идем за вашими нечестно нажитыми богатствами», — угрожающе заявил он с трибуны.

Байден подчеркнул, что Соединенные Штаты всецело поддерживают украинцев и восхищаются их «бесстрашием, мужеством и решимостью». Однако американские военные не участвуют и не будут участвовать в столкновениях с российскими миротворцами на Украине. По его словам, Пентагон перебрасывает дополнительные войска в Европу исключительно для защиты союзников по НАТО.

defense.gov /

«Я хочу, чтобы вы знали: с нами все будет в порядке. Когда история этого периода будет написана, война Путина против Украины ослабит Россию и сделает сильнее остальной мир. Мы наблюдаем единство среди лидеров стран, более единую Европу и более единый Запад», — поделился прогнозом на будущее президент США.

Под занавес своей экспрессивной речи Байден сделал досадную ошибку, перепутав украинцев с иранцами: «Путин может окружить Киев танками, но не сможет победить сердца и души иранцев». Оговорка американского лидера не ускользнула от внимания вице-президента Камалы Харрис, которая на заднем фоне шепотом подсказывала ему верное слово.

Впрочем, несмотря на оплошность, выступление хозяина Белого дома было встречено в Конгрессе оглушительными аплодисментами. Причем встали со своих мест не только члены Демократической партии США, но и республиканцы, ранее критиковавшие Байдена за недостаточно жесткую политику в отношении Москвы.

«Оторван от реальности»

Тем не менее американский сенатор от штата Техас Тед Круз посчитал, что обращение Байдена к Конгрессу было «оторванным от реальности». Он обратил внимание, что американский лидер «ни словом не обмолвился о катастрофической слабости своей администрации» как во внутренней, так и внешней политике.

«Он признал галопирующую инфляцию, но не сказал ни слова о триллионах расходов и триллионах долгов, которые он протаранил, вызвав эту инфляцию. Он не сказал о катастрофическом уходе из Афганистана или своем решении снять санкции с России по путинскому газопроводу “Северный поток — 2”», — посетовал Круз.

wikipedia.org / Office of Senator Ron Johnson / Public Domain

«Глубоко пессимистично» по отношению к фигуре Байдена настроены и простые американские граждане. Согласно последним опросам, рейтинг демократа продолжает стремительно падать — его деятельность на посту главы государства одобряют лишь 37% соотечественников. При этом 50% жителей страны предпочитают, чтобы победу на промежуточных выборах в Сенат и Палату представителей одержали республиканцы.

Сейчас контроль над обеими палатами Конгресса удерживает Демократическая партия. На прошлых выборах ей удалось завоевать 222 из 435 мест в Палате представителей, однако в Сенате демократы получили ровно половину мест (50 из 100) — большинство им обеспечила вице-президент Харрис, которая заняла пост председателя этого органа.

В этой связи к грядущей избирательной гонке будет приковано особое внимание, заявил «Политике Сегодня» руководитель информационного офиса Совета Европы в России Николай Топорнин. Ведь победа республиканцев может помешать Байдену переизбраться на второй срок в 2024 году. Согласно Конституции США, если ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы количества голосов коллегии выборщиков, то президента выберет Палата представителей.

ИА «Политика Сегодня» / Ягудаев Владимир

«Из-за пандемии коронавируса экономика США попала в турбулентное состояние — инфляция превысила 7%, американцы потеряли часть доходов. Это большой минус для Байдена. Стало понятно, что демократы могут проиграть выборы. А если у республиканцев будет большинство, они станут навязывать свою повестку и готовиться к политическому "захвату" Белого дома», — заверил эксперт.

Чтобы заслужить доверие политических оппонентов и повысить свой рейтинг, Байден решил продавливать «внешний фактор», считает Топорнин. Именно поэтому традиционное обращение президента к Конгрессу обернулось угрозами в адрес России из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

«Он пытается воспользоваться плодами объединения США с ЕС и другими странами в конфликте с Россией. Западные политики понимают, что на критике Москвы и решительных санкционных действиях они получат дополнительные голоса. Это их сподвигает на ведение активной антироссийской кампании», — резюмировал собеседник «ПС».

Впрочем, санкционная политика в отношении России показывает, что США и Евросоюз не готовы окончательно разорвать финансовые отношения с Москвой. Мировые СМИ отмечают, что ряд ограничений может негативно повлиять на ключевые секторы западной экономики. Подробнее о последствиях санкций — в материале «ПС».