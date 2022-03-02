Песков: Россия не будет «стрелять себе в ногу» в ответ на санкции Запада

Россия намерена проанализировать все введенные против нее санкции при выборе ответной меры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков заявил, что возможно список недружественных стран будет расширен, так как многие страны совершили враждебные действия в отношении России. Он отметил, что ответные меры непременно должны быть.

«Никто в ногу себе стрелять не собирается на зло кому-то. Мы делаем так, как нам нужно, выгодно и с трезвой головой», — заявил Песков

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации в Донбассе 24 февраля. ЕС в ответ ввел множество санкций.