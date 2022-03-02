Песков: Россия будет готова к переговорам с украинской делегацией во второй половине дня

Представители России прибудут на место для новой встречи с украинской стороной ближе к вечеру 2 марта. Об этом рассказал пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

Недавно Москва начала специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее целью является денацификация и демилитаризация Украины. Песков в беседе с журналистами прокомментировал ход переговоров между Киевом и Москвой в связи с ситуацией.

«Сегодня во второй половине дня, ближе к вечеру, наша делегация будет на месте. (Будет. — Прим. ред.) ждать украинских переговорщиков. Наша делегация сегодня вечером будет готова продолжить разговор», — пояснил пресс-секретарь.

Ранее постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов указал на нежелание Украины искать легитимное разрешение ситуации. Дипломатия должна уважать позиции всех стран, чего не наблюдается со стороны Киева, констатировал он.