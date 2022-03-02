Французский президент Макрон после переговоров с Путиным обратится к нации

Президент Франции Эммануэль Макрон официально обратится к нации 2 марта. Лидер страны сделает заявление по ситуации вокруг Украины.

Переговоры Макрона и президента России Владимира Путина уже состоялись. Соответствующую информацию ранее подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Теперь французский лидер готовится сделать заявление по ситуации вокруг Украины.

Москвы была вынуждена начать спецоперацию по защите населения Донбасса и демилитаризации Украины. Путин в обращении к нации заявлял, что другого выхода в сложившихся обстоятельства не было.