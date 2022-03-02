Песков: в Кремле не согласны с заявлениями о «смерти» проекта «Северный поток — 2»

Проект «Северный поток — 2» продолжает существовать и готов к запуску, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

В беседе с журналистами он назвал необоснованными высказывания о «смерти» проекта. Это станет очевидно, когда истерика пройдет, сменившись трезвой оценкой ситуации.

«Здравый смысл и экономическая целесообразность говорят о необходимости скорейшего запуска проекта», — сказал официальный представитель Кремля.

В связи с этим Песков также напомнил, что инфраструктура газопровода готова и никуда не денется.