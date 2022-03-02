Немецкий депутат Лимбахер сообщил о случае увольнения россиянина в ФРГ из-за национальности

Депутат бундестага ФРГ Эсра Лимбахер рассказал о случае увольнения гражданина РФ в федеральной земле Саар из-за ситуации вокруг Украины.

По словам политика, с ним связался мужчина российского происхождения, который был уволен с работы из-за своей национальности. Лимбахер выразил обеспокоенность произошедшим.

«Этот человек был сегодня уволен с указанием на его происхождение. Якобы в текущей ситуации не хотят нанимать на работу русских, и поэтому он должен уйти», — написал депутат в Facebook.

Случаи дискриминации особенно часто фиксируются в европейских странах на фоне проведения спецоперации России. Посол в Чехии Александр Змеевский подтвердил подобные инциденты в высших и средних учебных заведениях.