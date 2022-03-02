Зеленский сменил главу Одесской области

Президент Украины Владимир Зеленский сделал Максима Марченко, служившего в националистическом батальоне «Айдар», новым губернатором Одесской области. Соответствующий указ был подписан главой государства 1 марта.

Стоит отметить, что Марченко с 2015-го по 2017 год был командиром 24-го отдельного штурмового батальона «Айдар». В 2018-2021 годах новый глава Одесской области являлся командиром 28-й отдельной механизированной бригады.

Ранее сообщалось, что новым главой киевской военной администрации Зеленский назначил генерала Николая Жирнова. Виталий Кличко останется мэром Киева, подчеркнул глава украинского государства. Об этом президент рассказал 1 марта во время видеообращения.