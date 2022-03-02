Хазин просчитал, как санкционный ответ России обернется для Запада поражением

Ответные меры Москвы на решение Запада «парализовать» активы Центробанка РФ из-за российской операции по спасению Донбасса принесут ей гораздо больше, чем смогут выручить американцы и европейцы за арестованные активы Банка России.

Об этом в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE» рассказал политолог и экономист Михаил Хазин.

Россия, по словам эксперта, компенсирует свои потери двумя способами – запретив выплачивать взятые у западных структур кредиты и выплачивать дивиденды европейским и американским компаниям, а возможно будет принято решение и об аресте активов этих компаний. И уже ясно, что эти шаги России обернулись серьезными проблемами для Запада, так как замороженные активы Банка России стоят гораздо меньше, чем то, что получает РФ.

«Проблем у нас никаких нет – мы будем монетизировать экономику, мы все равно их напечатаем. Если говорить об аналоге, то аналог этих денег – это их активы на нашей территории. Пока мы только запретили переводить дивиденды и платить по кредитам. Кстати, наши корпоративные кредиты больше, чем та часть золотовалютных резервов, на которую они наложили лапу. Разумеется, они начнут злобствовать и налагать штрафы за неуплату кредитов», — объяснил Хазин.

Таким образом, по его словам, Запад в этой ситуации потерпел финансово-экономическое поражение.

Федеральное агентство новостей /

При этом Хазин напомнил о том, как Запад поступил с Ираном, когда компенсации компаниям, потерявшим из-за санкций контракты с иранскими партнерами, выплачивались за счет арестованных активов республики.

Но если Запад захочет таким же образом покрыть потери компаний – партнеров России, они все равно потеряют больше, чем получат.

«Это воровство. Но фокус в том, что их активы и получаемые здесь деньги больше, чем наши резервы. В этом смысле они проиграют», — подчеркнул эксперт.

А для России, по словам Хазина, лучшим ответом на западные санкции станет увеличение внутренних инвестиций. И тогда Россия сможет собственным производством заменить потерянную импортную продукцию.

Из всего, что сейчас Россия тратит на покупку иностранных товаров, реальная необходимость в импорте есть только в 25-30%. А инвестировав средства в собственное производство страна за несколько лет получит десятикратную окупаемость, уверен эксперт.

«Надо увеличивать инвестиционную составляющую. Мы каждый год 300–400 миллиардов долларов выкидываем наружу, потому что покупаем ширпотреб, что для потребления людей, что для промышленности. Предположим, из них 100 миллиардов долларов – это чисто технологическая штука. Значит, 250–300 миллиардов долларов мы выкидываем каждый год. Это можно все превратить во внутренний спрос, это совершенно колоссальный объем», – подчеркнул Хазин.

ФБА «Экономика сегодня» /

Также эксперт напомнил, что Запад уже понес колоссальные убытки из-за зеркального ответа РФ на свои санкции. Так в ответ на закрытие неба над Евросоюзом Россия в ответ закрыла свое воздушное пространство, что вызвало обвал акций авиаперевозчиков на Западе. Часть компаний потеряла до 32% стоимости на бирже.