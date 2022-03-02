ГП попросила у Госдумы разрешения о передаче дела депутата Рашкина в суд

Генеральная прокуратура РФ попросила Госдуму выдать разрешение на передачу в суд уголовного дела депутата Валерия Рашкина, сообщил председатель думской комиссии Отари Аршба.

Документ будет рассмотрен комиссией на следующей неделе. Также сообщается, что в это же время данное представление будет вынесено на пленарное заседание.

Напомним, что Рашкину вменяют незаконную охоту на лося в Саратовской области. Депутат своей вины не признает. Следствие полагает, что животное было убито без соответствующего разрешения.