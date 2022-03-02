Международная федерация хоккея отложила обсуждение переноса ЧМ-2023 из Петербурга

Санкт-Петербург все еще сохраняет возможность принять на своей территории матчи чемпионата мира по хоккею в 2023 году. Представители IIHF не торопятся принимать решение о переносе матчей в другое место.

Международная федерация хоккея провела заседание совета 28 февраля. Во время совещания член IIHF приняли решение отложить вопрос переноса матчей ЧМ-2023 из Санкт-Петербурга в другой город. Глава федерации Люк Тардиф сообщил в комментарии ТАСС, что совет надеется на разрешение конфликта в связи с украинскими событиями.

«Мы все еще надеемся, что можно найти дипломатическое решение», — заявил глава IIHF.

Тардиф также отметил, что член совета Павел Буре пропустил встречу из-за конфликта интересов. Однако на заседании IIHF отстранил взрослую, юниорскую и молодежные команды от матчей в рамках ЧМ-2022.