Более 4,5 тысячи петербуржцев заразились коронавирусом за последние сутки

Оперативный штаб по борьбе с COVID-19 опубликовал новые данные по числу случаев заражения коронавирусной инфекцией. Санкт-Петербург занял второе место в антирейтинге по показателям суточной заболеваемости.

Петербургские медицинские специалисты выявили 4514 новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки, о чем свидетельствуют данные оперативного штаба. Согласно статистике, госпитализация понадобилась 351 зараженному петербуржцу. Жертвами пандемии COVID-19 стали 66 человек.

Ситуация с распространением коронавируса в Санкт-Петербурге остается напряженной. С момента начала пандемии в Северной столице было выявлено 1 445 730 случаев заражения, зафиксировано 32 034 летальных исхода. В настоящее время Петербург входит в тройку регионов России по показателям суточной заболеваемости. Губернатор Александр Беглов ранее утверждал, что ситуация с COVID-19 в городе на Неве находится под контролем, однако статистика оперштаба ставит под сомнение его слова.