Глава Кузбасса Цивилев инициировал акцию «КуZбасс — Zа Родину» для поддержки РФ и ЛДНР

Руководитель региона Сергей Цивилев решил поддержать спецоперацию России по защите Донбасса и инициировал акцию «КуZбасс — Zа Родину». Об этом рассказали в пресс-службе администрации правительства области.

По данным пресс-службы, с 2 марта название региона в официальных материалах будет писаться «КуZбасс». В первую очередь это делается для того, чтобы поддержать Вооруженные силы России и выразить солидарность россиянам, подчеркнули в сообщении.

«В то время как наши парни выполняют задачи по демилитаризации и денацификации Украины, жители России и, в частности, КуZбасса столкнулись с беспрецедентным экономическим и моральным давлением из других стран, с волной дезинформации о ходе спецоперации и резко негативным отношением», — сказано в заявлении.

Ранее телеканал «360» писал, что спецоперация России на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик продолжается уже седьмой день. Более 450 тысяч украинских беженцев прибыли в Польшу с начала военной операции. Об этом рассказали в Пограничной охране республики.