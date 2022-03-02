Депутат Госдумы Матвейчев объявил о попадании в санкционные списки Евросоюза

Евросоюз наложил ограничительные меры на депутата Государственной думы Олега Матвейчева.

Недавно Москва выступила за признание Луганской и Донецкой народных республик. Позже она подписала договоры с ЛДНР о дружбе и сотрудничестве. По словам Матвейчева, в связи с ситуацией он призвал Брюссель ввести персональные ограничительные меры. Отмечается, что депутат выступил за ратификацию совместных с республиками Донбасса документов.

«Европейская дипломатия отреагировала с завидной оперативностью. Теперь я, Олег Матвейчев, депутат Государственной думы от партии "Единая Россия", официально внесен в санкционные списки», — подчеркнул парламентарий в «Живом Журнале».

Ранее в Евросоюзе начали работу над четвертом пакетом антироссийских рестрикций. Об этом рассказал глава МИД Австрии Александер Шалленберг.