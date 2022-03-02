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Власти Волгоградской области почти вдвое увеличили расходы на содержание беженцев из Донбасса

Общество
Власти Волгоградской области почти вдвое увеличили расходы на содержание беженцев из Донбасса

Правительство Волгоградской области увеличило расходы на социально-бытовое обустройство переселенцев из республик Донбасса.

Сейчас они находятся в пунктах временного размещения на территории региона. Как сообщает издание «Питерские заметки», соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора Андрея Бочарова. Согласно документу, вместо восьмисот рублей в день на проживание и питание беженцев теперь будет расходоваться полторы тысячи рублей. В рамках этой суммы расходы на проживание были увеличены с 550 до 900 рублей, выплаты на питание возросли с 250 до 600 рублей.

Всего в Волгоградской области оборудовано 87 пунктов временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР. Всего на территорию России прибыло около 137 тысяч беженцев из Донбасса.

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