Власти Волгоградской области почти вдвое увеличили расходы на содержание беженцев из Донбасса

Правительство Волгоградской области увеличило расходы на социально-бытовое обустройство переселенцев из республик Донбасса.

Сейчас они находятся в пунктах временного размещения на территории региона. Как сообщает издание «Питерские заметки», соответствующие изменения были внесены в постановление губернатора Андрея Бочарова. Согласно документу, вместо восьмисот рублей в день на проживание и питание беженцев теперь будет расходоваться полторы тысячи рублей. В рамках этой суммы расходы на проживание были увеличены с 550 до 900 рублей, выплаты на питание возросли с 250 до 600 рублей.

Всего в Волгоградской области оборудовано 87 пунктов временного размещения переселенцев из ДНР и ЛНР. Всего на территорию России прибыло около 137 тысяч беженцев из Донбасса.