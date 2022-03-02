Международный союз биатлонистов снял сборные РФ и Белоруссии с соревнований

Российские и белорусские биатлонисты не смогут участвовать в соревнованиях. Международный союз биатлонистов отстранил спортсменов от предстоящих выступлений.

Международный союз биатлонистов (IBU) выпустил заявление, в котором лишил российских и белорусских спортсменов права на участие в соревнованиях. Кроме того, национальные федерации стран могут лишиться членства в организации. Соответствующий вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании исполкома.

Ранее IBU сообщал, что лишь некоторые биатлонисты будут допущены до соревнований, но без возможности демонстрировать национальную символику. После этого российские спортсмены отказались от участия в этапах Кубка мира и Кубка IBU.