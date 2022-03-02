Переговоры России и Украины могут быть перенесены из-за отсутствия ответа со стороны Киева

Украинская сторона еще не выразила готовность провести второй раунд переговоров с российской делегацией.

Как сообщает «Интерфакс», представителям Украины может потребоваться дополнительное время для прибытия в Белоруссию. С учетом этого проведение запланированной встречи Киева и Москвы маловероятно. Переговоры могут быть перенесены на конец недели.

«Украинская сторона пока не дала утвердительного ответа о готовности к переговорам. Очевидно, что с учетом логистики им требуется дополнительное время, чтобы прибыть в Белоруссию», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что 28 февраля завершился первый раунд переговоров российской и украинской делегаций. Встреча проходила в Гомельской области Белоруссии и длилась около пяти часов. Ожидается, что следующий этап диалога состоится на польско-белорусской границе.