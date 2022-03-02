Силовики задержали замглавы администрации Тамбова по делу о хищении более 5,5 млн рублей

Правоохранители задержали замглавы администрации Тамбова Юрия Зарапина. Мужчине предъявили обвинение в хищении крупной денежной суммы, сообщили в пресс-службе УФСБ по Тамбовской области.

«В отношении Ю. А. Зарапина возбуждено два уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК России («Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере»)», — отметили в ведомстве.

По предварительным данным, в 2018 и 2020 году злоумышленник в сговоре с руководителем одной из частных строительных организаций путем обмана совершил хищение более 5,5 миллионов рублей. В настоящее время правоохранители задержали чиновника. Расследование инцидента продолжается. По результатам всех проверок будет принято соответствующее процессуальное решение.