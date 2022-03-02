ВОЗ сообщила о снижении смертности от COVID-19 в мире на 10%

Количество смертей от коронавируса сократилось на 10% за неделю. Соответствующие данные опубликовала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Заболеваемость COVID-19 также снизилась на 16% в период с 21 по 27 февраля. Всего с начала пандемии в мире было выявлено 435 626 514 случаев инфицирования коронавирусом.

За минувшую неделю COVID-19 был обнаружен у 10 776 582 человек по всему земному жару. Также зафиксировано 60 155 случаев летального исхода.

С увеличением заболеваемости на 32% столкнулся Западно-Тихоокеанский регион. Обратная ситуация наблюдается в Восточном Средиземноморье, Америке и Европе. Однако самое большое число заражений коронавирусом фиксируется в Германии. Там COVID-19 заболели 1 119 632 пациента.