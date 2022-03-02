Стоимость нефти Brent превысила свой исторический максимум 2014 года

Цена на фьючерсы нефти марки Brent превысило $112 за баррель, что стало новым историческим максимумом. Такое заявление сделали представители Лондонской биржи ICE.

Между тем, американская нефть марки WTI также поднялась в цене на 11,87%, достигнув стоимости в $107,09 за баррель.

Также курс доллара вырос на 6,63%, достигнув отметки в 101,23 рубля. Курс евро прибавил соответственно 6,49% и теперь стоит 112,49 рубля.

Помимо этого, Центробанк сообщил, что российская банковская система стабильна. Она обладает достаточным запасом капитала и ликвидности для бесперебойного функционирования в любой ситуации. В период санкций это становится наиболее важно.

Ранее западные СМИ заявили, что выборочные санкции введенные в отношении России из-за спецоперации на Украине показали неготовность Запада окончательно разорвать финансовые отношения с Москвой. Так издание Financial Times обратили внимание, что под действие западных санкций по-прежнему не попадают платежи, связанные с нефтью и газом. По мнению журналистов, идти на такие меры «бессмысленно», пока Европа зависит от поставок из России.