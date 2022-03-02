Медиагруппа «Патриот» представила нового информационного партнера

Глава Медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук объявил о начале информационного сотрудничества с изданием «Череповец-поиск».

Новый партнер «Патриота» — информационный портал Череповца. В издании публикуется самая актуальная информация из жизни города.

«Мы рады приветствовать нового партнера. В это непростое время все патриотически настроенные СМИ должны объединиться ради разоблачения "фейков", направленных против российской армии и нашей страны в целом», — подчеркнул Столярчук.

В ходе информационного сотрудничества партнеры будут обмениваться эксклюзивным контентом. Кроме того, они будут оказывать поддержку значимым российским мероприятиям. Столярчук отметил, что важно уделять внимание информационному суверенитету России и защищать его.