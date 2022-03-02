Китайцы считают решение российского президента Владимира Путина встать на защиту Донецкой и Луганской народных республик грамотным. Об этом пишут обозреватели The New York Times.

По данным информационного издания, жители КНР были тронуты заявлением российского лидера до слез. Речь идет о том, как Путин раскрыл военные преступления киевского режима против мирного населения Донбасса, подчеркнули в The New York Times. Китайцы обратили внимание на то, что Соединенные Штаты поступают с ними таким же образом, отметили американские обозреватели.

«Если бы я был русским, Путин стал бы моей верой, моим светом», — сделали китайцы неожиданное признание после начала спецоперации по защите Донбасса.

Известно, что Россия начала освободительную операцию 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, обстоятельства требовали «решительных и незамедлительных действий». Лидер также обратил внимание на то, что ЛДНР попросил Москву о помощи.

Ранее телеканал «360» писал, что российско-украинские переговоры являются окончательным способом разрешения нынешнего кризиса. Соответствующим мнением поделился постоянный представитель Китайской Народной Республики при ООН Чжан Цзюнь.