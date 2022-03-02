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Ученые Университета Макмастера рекомендовали пить кофе для профилактики болезней сердца

Общество
Ученые Университета Макмастера рекомендовали пить кофе для профилактики болезней сердца

Употребление продуктов, содержащих в себе кофеин, положительно влияет на состояние здоровья человека, способствуя профилактике болезней сердца и сосудов. Об этом сообщает издание Daily Express.

Согласно результатам исследования, проведенного специалистами Университета Макмастера (Канада), употребление свыше 600 мг кофеина в сутки позволяет снизить вероятность развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. При этом они подчеркнули, что употреблять нужно исключительно безалкогольные напитки с кофеином. Он содержится, в частности, в различных энергетических напитках и кофе.

По словам экспертов, польза кофеина также сводится на нет в случае, когда в кофе добавляют сахар и искусственные подсластители. Диетологи рекомендуют пить кофе исключительно без сахара или молока для получения максимальной пользы.

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