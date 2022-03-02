Украинские консулы прекратили свою работу в Петербурге

Украинское генконсульство в Северной столице прекратило работу. Соответствующее заявление сделал корреспондент РИА Новости.

По его словам, к диппредставительству Украины в Петербурге приехал автомобиль организации грузовых перевозок. Корреспондент обратил внимание на то, что обстановка стабильная. Возле здания дежурят правоохранители, указал он.

Ранее телеканал «360» писал, что спецоперация России на Украине по защите Донецкой и Луганской народных республик продолжается уже седьмой день. Более 450 тысяч украинских беженцев прибыли в Польшу с начала военной операции. Об этом рассказали в Пограничной охране республики.