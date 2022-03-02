Минобороны РФ: российские войска взяли под контроль Токмак и Васильевку

Вооруженные силы России взяли под контроль украинские населенные пункты Токмак и Васильевку. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Подразделения ВС РФ установили контроль над Токмаком и Васильевкой. По словам Конашенкова, украинские военные сдали населенные пункты без сопротивления, добровольно сложив оружие.

«После подписания ими расписок об отказе участвовать в боевых действиях украинские военнослужащие вернутся к своим семьям», — заявил представитель Минобороны России.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной операции на территории Украины, которая направлена на защиту мирных жителей Донбасса от агрессии. По словам главы государства, эта мера была вынужденной, однако речи об оккупации страны не идет.