Минобороны: ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ

Вооруженные силы РФ вывели из строя аппаратную телевышку для пресечения информационных атак на Россию.

В Минобороны РФ сообщили о нанесении удара высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ в Киеве. Как пояснили в оборонном ведомстве, удар был нанесен по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве.

В результате удара из строя была выведена аппаратная телевышка вещания. Целью удара было пресечение информатак против России.

В российском Минобороны добавили, что жилые объекты в результате удара не пострадали.