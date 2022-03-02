Минобороны РФ заявило о взятии Херсона под полный контроль российских военных

Российские вооруженные силы взяли под полный контроль Херсон во время специальной вынужденной операции на Украине. Соответствующее заявление сделали в Министерстве обороны РФ.

Вооруженные силы России проводят вынужденную спецоперацию по защите населения Луганской и Донецкой народных республик с 24 февраля. Президент страны Владимир Путин заявил, что другого выхода не было. С момента начала спецоперации военнослужащим удалось отбросить от границ националистов на 150 километров. Утром 2 марта стало известно о взятии Херсона под контроль.

Ранее украинские силовики и националисты потеряли доступ к Азовскому морю. Минобороны РФ сообщило, что не наносит никаких ударов по мирному населению.