«Дорого обойдется». Запад опасается разрушительных последствий от санкций против РФ

Выборочные санкции в отношении России из-за спецоперации на Украине показали неготовность Запада окончательно разорвать финансовые отношения с Москвой. США и страны Евросоюза опасаются, что ряд ограничений негативно повлияет на ключевые секторы их экономики. Об этом заявили крупнейшие западные СМИ.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что постоянные представители стран ЕС договорились отключить семь российских банков от системы SWIFT. В списке оказались банки ВТБ, «Россия», «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и ВЭБ.РФ. Не вошли в перечень Сбербанк и Газпромбанк.

Собеседники издания объяснили это тем, что в ЕС опасаются возможных последствий такого шага для Европы и ответных мер со стороны России, к примеру, сокращения поставок энергоресурсов. Схожую точку зрения выразили и журналисты газеты The Wall Street Journal.

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«Отключение от SWIFT семи российских банков, но исключение для Сбербанка и Газпромбанка показывает, что, хотя Запад и хочет причинить боль России, у него нет желания полностью разорвать ее финансовую систему», — отметили авторы статьи.

В свою очередь в Financial Times обратили внимание, что под действие западных санкций по-прежнему не попадают платежи, связанные с нефтью и газом. По мнению журналистов, идти на такие меры «бессмысленно», пока Европа зависит от поставок из России.

На прошлой неделе советник Госдепа по энергетической безопасности Амос Хохштейн объяснил, почему США не планируют вводить санкции против нефтяного сектора РФ. По его словам, это может вызвать резкий скачок цен на энергоносители.

«Если мы нацелимся на нефтегазовый сектор и, в данном случае, на российский энергетический истеблишмент, то цены подскочат. Возможно, тогда Россия будет продавать нам только половину своей продукции, но по двойной цене», — предположил он.

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Не исключено, что жесткие ограничения в отношении Москвы окажут негативное влияние и на американскую экономику, констатировали в The Washington Post.

«Это дорого обойдется американской экономике. Тогда может быть рост цен и дефицит, который повлияет на ключевые секторы экономики», — говорится в статье.

На днях правительство России разработало план по смягчению последствий санкций со стороны Запада. В качестве мер предлагается ввести обязательную 80-процентную продажу валютной выручки экспортерами, повысить ключевую ставку до 20%, временно приостановить размещение государственных ценных бумаг и провести более масштабную амнистию капитала.

Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля в ответ на обращение руководителей ДНР и ЛНР к президенту РФ Владимиру Путину. По словам российского лидера, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, операция направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Как уточнили в Минобороны РФ, российская армия выводит из строя только военную инфраструктуру, гражданскому населению ничего не угрожает.