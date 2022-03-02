«Развалить изнутри». Кто заинтересован в фейковой «агрессии» РФ на Украине

Во всех разрушениях гражданских объектов и гибели мирных жителей на Украине виноваты исключительно националистические группировки ВСУ. Такое заявление сделал бессменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов, комментируя спецоперацию России по защите населения Донбасса.

По словам коммуниста, неонацисты не только используют мирных жителей в качестве «живых щитов», устанавливая военную технику и оружие в жилых кварталах и на крышах домов. Накануне украинские военнослужащие дошли до того, что начали обстреливать ракетами собственные города. Так, 1 марта по Сети «разлетелось» видео взрыва на центральной площади Харькова. Европейские и американские СМИ тут же подхватили «сенсацию», выставив виновником разрушений российских миротворцев.

Впрочем, даже спустя сутки после происшествия Киев не представил ни одного доказательства того, что ракета была выпущена со стороны РФ. Осколки снаряда с маркировкой типа оружия попросту испарились. Тем временем военные эксперты, оценив траекторию полета и характер взрыва, пришли к заключению, что на площадь в Харькове прилетела украинская «Ольха», выпущенная 107-ой реактивной артиллерийской бригадой ВСУ.

Подобные фейки, якобы доказывающие пресловутую «российскую агрессию» против украинского народа, льются из Киева ежедневно. Это «грязная» информационная война Запада, констатировал Зюганов.

«Нам хорошо известно, что именно США больше всех заинтересованы в подготовке и раздувании конфликта между Россией и братской Украиной. Америка и Евросоюз борются не в защиту Украины. Они борются за свое право, опираясь на местных нацистов, грабить Украину и превращать ее в плацдарм для агрессии против России», – заявил коммунист.

Продолжать информационную войну против России нынешнее украинское руководство, как и западные кураторы, готовы «любой ценой». Даже если ради этого потребуется жертвовать жизнями мирных граждан, с сожалением отметил адвокат, академик РАЕН и общественный деятель Янис Юкша.

Юрист обратил внимание, что многочисленные вбросы плодятся в Сети не только с подачи украинских националистов. В России тоже нашлось место для «фейкометов», и зачастую речь идет о молодежи, которой для осмысления своих действий и объективного понимания происходящего не хватает образованности, считает собеседник «Политики Сегодня».

«Это люди, которые готовы за три копейки или просто "ради прикола" писать любые гадости в отношении своего собственного народа и государства. Часто не ассоциируя и не понимая из-за своей зашоренности, что они являются частью этого общества и в общем-то гадят себе под дверь», – заявил эксперт.

vk.com / Янис Юкша

Реагировать на подобные проявления виртуальной агрессии российским властям следует жестко, убежден Юкша. По его мнению, в данном контексте очень важна инициатива депутатов Госдумы о введении в России уголовного наказания за публикацию фейков о спецоперации на Украине.

Напомним, соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в парламент накануне. Народные избранники обсудят документ уже 4 марта, а к концу следующей недели планируется его принятие.

«Запад выставляет Россию агрессором, совершенно оболванивая общественное мнение во всех медиа. И это делается в том числе для возбуждения возмущения в обществе, чтобы, как им кажется, элита сместила политическое руководство страны. Мы же знаем, что Россию по определению невозможно победить извне. Россию можно только развалить изнутри. И для этого была проделана колоссальная работа с колоссальными вложениями всевозможных международных фондов», – добавил специалист.

По мере проведения спецоперации РФ на Украине, количество фейков об агрессивном поведении российской армии будет только увеличиваться. Более того, прекращения потока лжесообщений можно не ждать даже после завершения миротворческой миссии, подвел черту Янис Юкша.