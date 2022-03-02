Мясников предупредил о смертельной опасности приема аспирина и других антикоагулянтов

Прием аспирина и других антикоагулянтов может быть смертельно опасен для организма. Об этом предупредил врач и телеведущий Александр Мясников.

Многие люди часто пьют аспирин без назначения врача, а в некоторых случаях и без особой необходимости для организма. Однако стоит помнить, что такие препараты выписывают пациентам только тогда, когда существует угроза тромбоза. Мясников в качестве примера привел историю 40-летнего мужчины, который скончался из-за бесконтрольного приема лекарств.

«Он достал себе уколы. Где-то купил и стал себе колоть, потому что он заразился ковидом. Ну, и все. Он через неделю поступил с кровоизлиянием в мозг и был таков», — заявил доктор в эфире телеканала «Россия-1».

Кроме того, телеведущий рекомендовал пациентам всегда уточнять, по какой причине им назначили кроверазжижающие препараты.

Мясников ранее рассказал россиянам, как себя нормально чувствовать зимой. По его словам, для этого нужно вставать в одно и то же время и уделять время физическим нагрузкам, передает телеканал «360».